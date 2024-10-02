Рост МРОТ приведет к увеличению зарплат порядка шести миллионов россиян

Пособия безработным увеличат после роста МРОТ с 1 января 2025 года.

Увеличение МРОТ с 1 января 2025 года до 22 440 рублей повлияет на рост пособия по безработице, объяснила в беседе с aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Пособие по безработице начисляется, исходя из МРОТ, точнее, его части. Поэтому с ростом МРОТ увеличатся и выплаты безработным, зависящие от этой величины», - рассказала Бессараб, отметив, что большинство пособий зависят от прожиточного минимума.

Также парламентарий сообщила, что благодаря росту МРОТ увеличатся зарплаты у порядка шести миллионов россиян, которые заняты в бюджетной сфере и реальном секторе экономики.