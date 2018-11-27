Рост производства наблюдается в сельском хозяйстве Карелии

Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в Карелии за 10 месяцев 2018 года увеличилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что опровергает прогноз правительства о спаде в отрасли.

Выпуск пищевых продуктов по полному кругу предприятий отрасли в Карелии увеличился на 2,2%, производство напитков – на 8,5%.

Больше всего вырос объем производства рыбы, рыбных переработанных и консервированных продуктов – на 24% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

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