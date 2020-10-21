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Рост промышленности в Карелии ускорился к концу года

Новости. Экономика
09:23, 22 Октября 2020
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Промышленное производство в Карелии за январь-сентябрь 2020 года выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Темпы роста выросли по сравнению с итогами 8 месяцев, когда этот показатель составил 21,8%.

Больше всего увеличилась добыча полезных ископаемых – на 53%.

Например, выросло производство железорудных окатышей и железорудного концентрата, гранита, песчаника и прочего камня для памятников и строительства.

Какие еще отрасли показали рост производства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-10-22 11:11:22
С испугу показалось. Дурят нашего брата.
Сергей
2020-10-22 10:21:41
Какой промышленности ? С какого перепугу ?? Вирус на дворе .
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