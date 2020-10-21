Рост промышленности в Карелии ускорился к концу года

Промышленное производство в Карелии за январь-сентябрь 2020 года выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Темпы роста выросли по сравнению с итогами 8 месяцев, когда этот показатель составил 21,8%.

Больше всего увеличилась добыча полезных ископаемых – на 53%.

Например, выросло производство железорудных окатышей и железорудного концентрата, гранита, песчаника и прочего камня для памятников и строительства. Какие еще отрасли показали рост производства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".