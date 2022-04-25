Рост жилищного строительства не помог Карелии достичь среднероссийского уровня

Объем ввода жилья в Карелии за 2021 год вырос на 10,3%, но в пересчете на квадратные метры и количество жителей этот показатель остается ниже, чем в большинстве регионов России.

Такой вывод следует из результатов исследования, проведенного агентством РИА Новости при составлении рейтинга регионов по вводу жилья.

В пересчете на одного жителя России в 2021 году было введено 0,636 квадратного метра жилья, а в Карелии — 0,538. В результате республика заняла 40 место в рейтинге.

«Еще в начале 2022 года эксперты с оптимизмом смотрели на дальнейшее развитие всего строительного сектора и даже ожидали новых рекордов, но наложенные санкции и напряженная ситуация с поставками, в том числе стройматериалов, вносят коррективы. По мнению аналитиков, смягчить ситуацию должен принятый правительством РФ антикризисный план мер по поддержке строительного комплекса», — говорится в комментарии к рейтингу.