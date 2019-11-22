Рост жилищного строительства зафиксирован в Карелии

Карелиястат обнаружил рост ввода в действие жилья осенью 2019 года более чем на 18%.

В октябре текущего года сданы в эксплуатацию 333 квартиры общей площадью 20,1 тыс. кв. метров (без учёта жилых домов на участках для ведения садоводства – 332 квартиры общей площадью 19,9 тыс. кв. метров).

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