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"Ростелеком" подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения

Новости. Экономика
12:34, 21 Января 2021
фото: © "Ростелеком"
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В декабре 2020 года компания поставила в территориальные органы государственной статистики 360 тысяч планшетов с российской операционной системой "Аврора" и приложением для переписчиков.

Также провела модернизацию и увеличение мощности автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН) для сбора и обработки данных.

В соответствии с поручениями и решениями президента и правительства России для переписи будут использованы отечественное оборудование и технологии. Планшеты произведены ООО "Аквариус" и ООО "Байтэрг" на 5 производственных площадках в Москве, Костроме, Краснослободске, Шуе и Калининграде. Проект позволил отечественным компаниям наладить полный производственный цикл по выпуску планшетов в промышленных масштабах.

В комплект с планшетом с Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма входит зарядное устройство, защитный чехол, стилус, 2 карты памяти и внешний аккумулятор для автономной работы в течение нескольких дней. В дальнейшем большая часть планшетов будет использоваться для реализации госпрограмм в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

Планшеты работают на единственной отечественной мобильной операционной системе (МОС) "Аврора", развитием которой занимается дочерняя компания "Ростелекома" – "Открытая мобильная платформа". Для эффективного и безопасного сбора данных МОС создает защищенную мобильную среду, которая соответствует требованиям законодательства и регулирующих органов. Также в "Ростелекоме" развернута аттестованная инфраструктура для централизованного управления всеми планшетами, чтобы обеспечить инфобезопасность и сохранность данных.

Для переписчиков и контролеров разработаны мобильные приложения. Переписчику доступен удобный картографический сервис, который позволяет легче ориентироваться на местности. В нем отображены строения, где необходимо собрать сведения о жителях. Также есть электронный переписной лист для внесения данных. Обеспечена автоматизация ряда функций по сбору информации, что сократит время обработки данных. Встроенные механизмы проверки данных на основе заданных логических правил исключают ошибки и опечатки.

Приложение позволяет контролировать количество переписанных в одной локации для снижения вероятности манипуляций, а также отслеживать динамику переписи в режиме онлайн. Благодаря централизованной инфраструктуре при утере или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.

На этом задачи "Ростелекома" в проекте не заканчиваются. Вместе с дочерней компанией Tele2 переписчикам будут предоставлены услуги мобильной передачи данных (сим-карты установлены в планшеты). Во время переписи "Ростелеком" будет обеспечивать техническую поддержку всей цифровой инфраструктуры переписи населения, включая работу контакт-центра.

"Важно отметить, что решение правительства России использовать только отечественные ИТ-решения при проведении переписи дает мультипликативный экономический эффект. Это поддержка российской радиоэлектронной промышленности и рабочих мест, а также рост налогооблагаемой базы", – сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Всероссийская перепись населения-2021 станет первой цифровой. Комплексное использование различных инструментов сбора и анализа данных – от планшетов и онлайн-заполнения переписных листов на портале госуслуг до создания специализированной информационно-аналитической системы “Население” и возможности открытого размещения микроданных – требует использования современных ИТ-систем и партнерства с лучшими компаниями", – поделился заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

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