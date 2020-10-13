"Ростелеком" провел телевидение на "Черные камни"

В сентябре "Ростелеком" подключил к услуге "Телевидение для гостиниц" базу отдыха "Черные камни" в Сортавальском районе Карелии.

База, расположенная в привлекательных для туристов Сортавальском районе, стала популярным местом отдыха для гостей из Санкт-Петербурга, Москвы и других крупных городов.

Специалисты "Ростелекома" установили в административном здании, номерах и коттеджах более 100 ТВ-приставок, а также организовали зону для публичных телепоказов* в холле и баре ресторана.

"Телевидение для гостиниц" от "Ростелекома" – это трансляция цифровых каналов в высоком качестве и доступ к разнообразным интерактивным сервисам. Услуга работает через интернет, поэтому прокладывать дополнительные сети связи в помещениях не нужно. Компания выполняет все работы под ключ и полностью берет обслуживание на себя, в том числе предоставление оборудования и лицензий, обновление программного обеспечения и цифрового контента, выездную техническую поддержку.

"Карелия продолжает оставаться одним из наиболее популярных туристических направлений. Современное телевидение от “Ростелекома” дает конкурентное преимущество организациям из сферы гостеприимства, открывая их постояльцам доступ к высококачественному и разнообразному контенту. Наше решение также удобно использовать как канал для связи с гостями: на экран можно выводить информацию об услугах отеля и специальных предложениях" – сказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Кулаков.

Узнать больше об услуге "Телевидение для гостиниц" и других предложениях "Ростелекома" для бизнес-клиентов можно на сайте компании и по круглосуточному телефону 8 800 200 3000.

*П ри публичном показе доступ к просмотру имеет широкий круг телезрителей. Услуга предоставляется в конференц-залах, лобби отелей или в торговых залах. Непубличный показ предполагает доступ к контенту ограниченного круга лиц.

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