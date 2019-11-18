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Новости. Общество
22:00, 18 Ноября 2019
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Роструд напомнил, что 31 декабря – рабочий день

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Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости, пишет РИА Новости.

Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год длительные каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января. В прошлом году отдых начался на два дня раньше, однако в этом 30 и 31 декабря выпали на будние дни — понедельник и вторник.

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