Роструд напомнил, что 31 декабря – рабочий день

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Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости, пишет РИА Новости.
Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год длительные каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января. В прошлом году отдых начался на два дня раньше, однако в этом 30 и 31 декабря выпали на будние дни — понедельник и вторник.
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