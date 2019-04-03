Роструд напомнил, сколько выходных ждет россиян в мае

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В мае россиян ожидают весенние каникулы, а две рабочие недели, предшествующие отдыху, будут короткими.
Об этом напомнил замглавы Роструда Иван Шкловец.
Сначала будем отдыхать пять дней в честь Дня весны и труда - с 1 по 5 мая. Соответственно, работать будем накануне только в понедельник-вторник, 29 и 30 апреля.
Потом будем трудиться еще три дня - с понедельника по среду, 6 - 8 мая. И снова продолжительный отдых в честь Дня Победы - с 9 по 12 мая.
Так как 30 апреля и 8 мая - это рабочие предпраздничные дни, то длиться они должны на час меньше, чем обычные (если человек трудится пятидневку по 8 часов в день).
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