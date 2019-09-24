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Новости. Общество
15:36, 24 Сентября 2019

"Рожденные в Карелии" получат подарки почти за 3 тысячи рублей

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По инициативе Артура Парфенчикова новорожденным будут вручать подарочные наборы с самым необходимым, сообщили в правительстве Карелии.

"С 24 сентября новорожденным детям, которые появляются на свет в республике, вручается подарок "Рождённому в Карелии". Это бессрочная акция, и уже сегодня первые поступившие 600 коробок с подарками отправятся по родильным домам всех районов Карелии", – сообщил заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.



В подарочном наборе все необходимое для новорожденного с первого дня его жизни. В комплект входят ползунки, памперсы, косметика по уходу, чепчики, полотенца и комбинезон. Стоимость набора составляет 2740 рублей.

Как пояснил Игорь Корсаков, из-за недобросовестности подрядчиков эта возможность появилась только сегодня. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что наборы будут переданы всем мамам, которые родили детей после первого июля. Они получат их через детские поликлиники.

Сейчас закуплено три тысячи подарочных наборов. По словам главврача перинатального центра Евгения Тучина, такое количество подарков рассчитано на полгода, после чего будет объявлен новый аукцион.

За это время среди мам, которые получат подарки, проведут анкетирование и выяснят, насколько они удовлетворены набором предметов, не нужно ли заменить какие-либо из них другими, или изменить их количество.

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Комментарии

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Кальтер
2019-09-24 17:08:16
Я вот не понял, правительство Карелии на свои деньги это купило? Или на деньги налогоплательщиков и выдавшие за своё? Иначе к чему эта надпись "От правительства Республики Карелия" ?
zanoza
2019-09-24 15:59:13
К чему эти полумеры? Этим рождаемость не повысить. Лучше бы достойное пособие платили, да жильё выделяли.
Гость
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