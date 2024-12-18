«Рождественские звезды» собрали рекордное количество спортсменов в Петрозаводске

Фитнес-фестиваль «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске.

В столице Карелии прошел традиционный фестиваль фитнес-аэробики «Рождественские звезды». В этом году спортивное событие собрало рекордное количество участников — более 385 спортсменов из Петрозаводска, Питкяранты, Санкт-Петербурга и Вытегры. Об этом сообщили на странице Центра подготовки.

Соревнования проходили на базе водно-спортивного центра «Акватика». Церемонию открытия и награждения посетил заместитель директора Центра спортивной подготовки Александр Баканчук.