«Рождество в Карелии», — церкви северного края представил известный фотограф

Илья Тимин опубликовал зимние фотографии церквей Карелии

Известный фотограф из Карелии Илья Тимин накануне Рождества по юлианскому календарю опубликовал фотографии церквей из разных районов северной республики.

«Церковь Иоанна Предтечи на о. Малый Колгостров озера Водлозеро. Храм Св. ВМЧ Пателеимона в микрорайоне Древлянка Петрозаводска. Кафедральный Собор А. Невского в Петрозаводске. Церковь Архангела Михаила и Рождественский вертеп в поселке Чална Пряжинского района Карелии. Крестовоздвиженский собор в Петрозаводске. Успенский собор в Кеми. Всехсвятская церковь Муромского монастыря. Северное полярное сияние в Свято-Ильинской Водлозерской Пустыни», — именно эти церкви предстали в работах фотографа.