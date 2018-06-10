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Новости. Общество
10:11, 10 Июня 2018

Роженица пожаловалась на дефицит горячей воды в роддоме

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Одна из женщин, которая лежит в роддоме на ул. Л. Толстого в Петрозаводске пожаловалась на нехватку горячей воды.

Напомним, ранее в Петрозаводске на две недели отключили горячую воду.

"Есть бойлер, которого хватает на 1 палату в день ( в палате 5 человек ), а на этаже более 10 палат, соответственно, можно помыться 1 раз в почти 2 недели. В биде горячей воды нет, извиняюсь за подробности, но после клизмы подмыться не вариант перед родами", - пишет она в паблике "Подслушано в Петрозаводске".

По ее словам, чайник для общего пользования из-за перепадов напряжения убрали. Поэтому беременные чай попить не могут.

"Девочки , которые лежат уже в послеродовом отделении сообщают нам о таких же невыносимых условиях как и у нас, только они уже с детками, которых нужно подмыть не по 1 разу в день. Так же хочется добавить, что после родов хочется принять душ , что в данный момент сделать невозможно", - отметила она.

"Вывод: живём в 21 веке- ракеты в космос летают , а ж..у беременной/роженице/младенцу подмыть в достойных условиях невозможно", - добавила будущая мама.

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Комментарии

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Кальтер
2018-06-10 12:17:30
Не во всякие "Подслушано" надо писать - а в инстанции - в минздрав, роспотребнадзор, прокуратуру. А то только стонут как им плохо, но для изменения положения ничего не делают.
кир
2018-06-10 12:49:32
Кальтер, эту цивилизацию не изменить, пока она сама не изменится под влиянием внешних причин.
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