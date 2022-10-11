Розничная торговля в Карелии переживает не лучшие времена

Оборот розничной торговли в Карелии за 9 месяцев 2022 года сократился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

В сентябре спад составил 7% по сравнению с августом.

Сокращение оборота произошло как у торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, так и на розничных рынках и ярмарках.