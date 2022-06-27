Розыск 12-летнего ребенка, пропавшего в Петрозаводске, прекращен

Полиция нашла 12-летнего ребенка, который пропал сутки назад.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, 12-летний Владислав найден.

«Криминальной составляющей нет. Ребенок передан родителям», — сообщили в полиции.

Как стало известно, мальчик просто гулял.

Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок на Ключевой 27 июня вышел из дома гулять и вечером не вернулся. В 5 утра сегодняшнего дня, 28 июня, полиция сообщила о его розыске.