Розыск 12-летнего ребенка, пропавшего в Петрозаводске, прекращен

Полиция нашла 12-летнего ребенка, который пропал сутки назад.
Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, 12-летний Владислав найден.
«Криминальной составляющей нет. Ребенок передан родителям», — сообщили в полиции.
Как стало известно, мальчик просто гулял.
Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок на Ключевой 27 июня вышел из дома гулять и вечером не вернулся. В 5 утра сегодняшнего дня, 28 июня, полиция сообщила о его розыске.
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