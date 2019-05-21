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Новости. Экономика
10:30, 21 Мая 2019
фото: Россельхозбанк

Россельхозбанк нарастил объем кредитования посевной кампании на 10%

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За 4 месяца 2019 года Россельхозбанк увеличил финансирование сезонных полевых работ на 10,4% до 136,8 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По программе льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых Банка предоставил аграриям на цели СПР 50,8 млрд рублей.

В сегменте малого и среднего бизнеса РСХБ выдал кредитных средств на проведение СПР 36,2 млрд рублей, из них более 35% малым формам хозяйствования. Прирост по сравнению с 2018 годом по МСБ составил 16%. Воспользовались кредитными продуктами Банка с начала 2019 года свыше 2 тыс. заемщиков МСБ.

"РСХБ уделяет повышенное внимание финансированию сезонных полевых работ и оперативно реагирует на запросы сельхозтоваропроизводителей, в том числе малых форм хозяйствования. Помочь аграриям посеять и собрать первоклассный урожай – первостепенная задача РСХБ. Своевременно и качественно проведенные сезонные работы формируют основу для дальнейшего решения государственных задач в сфере АПК, в числе которых двукратное наращивание объемов экспорта сельхозпродукции", − отметила первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

Россельхозбанк последовательно увеличивает темпы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером на этом рынке. Только за последние пять лет объем выдачи средств аграриям увеличился в два раза, на проведение сезонных работ – на 75%. Кредитные программы РСХБ позволяют аграриям полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

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