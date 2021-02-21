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"Ругался матом, пытался справить нужду, упал под стол": мужчина устроил дебош в кафе Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:16, 22 Февраля 2021
фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Росгвардейцы задержали 48-летнего мужчину, устроившего дебош в одном из кафе Петрозаводска.

Вечером 20 февраля группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии отправилась в кафе, где сработала тревожная сигнализация.

Как рассказали в региональном Управлении Росгвардии, причиной вызова стало неадекватное поведение одного из посетителей – мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, не реагировал на замечания и пытался справить нужду в неположенном месте. По прибытии группы задержания хулиган не ориентировался в пространстве, упал под стол и рассек бровь. На место происшествия вызвали бригаду "скорой".

После оказания медицинской помощи 48-летнего нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали похитителя колбасы.

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