"Ругался матом, пытался справить нужду, упал под стол": мужчина устроил дебош в кафе Петрозаводска

Росгвардейцы задержали 48-летнего мужчину, устроившего дебош в одном из кафе Петрозаводска.

Вечером 20 февраля группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии отправилась в кафе, где сработала тревожная сигнализация.



Как рассказали в региональном Управлении Росгвардии, причиной вызова стало неадекватное поведение одного из посетителей – мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался, не реагировал на замечания и пытался справить нужду в неположенном месте. По прибытии группы задержания хулиган не ориентировался в пространстве, упал под стол и рассек бровь. На место происшествия вызвали бригаду "скорой".



После оказания медицинской помощи 48-летнего нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали похитителя колбасы.