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Новости. Общество
09:46, 29 Августа 2018

Рухнувший у епархии забор пугает туристов в Петрозаводске

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В столице Карелии у здания местной епархии неделю лежит рухнувший забор, который должны были демонтировать еще в августе прошлого года.

Как рассказал "Столице на Онего" читатель Иван, обрушившийся на Петрозаводск на прошлой неделе шторм, разрушил часть забора, ограждающего здание Петрозаводской и Карельской епархии.

"Забор до сих пор валяется на набережной, пугает туристов. Собственнику явно не до наведения порядка", - рассказал Иван.
Оставшаяся стоять часть забора изрисована граффити.

Напомним, весной 2017 года под руководством Артура Парфенчикова состоялось совещание. В обсуждении также приняли участие мэр Петроазводска Ирина Мирошник, представитель Петрозаводской и Карельской епархии Татьяна Лоймоева. Поводом для совещания стали обращения граждан на наличие вокруг здания епархии забора. По общему мнению, забор портит внешний вид территории, являющейся местом отдыха горожан и гостей города.

"Как сообщила Татьяна Лоймоева, в планах епархии на переданном в безвозмездное пользование земельном участке остается строительство церкви - Храма всех Карельских святых. Однако в связи с тем, что сроки реализации проекта по возведению храма сдвигаются, участники совещания пришли к выводу, что необходимо привести территорию епархии на набережной в надлежащий вид, а именно снести забор", - сообщила 27 апреля 2017 года пресс-служба карельского правительства.

"В рамках правового поля нужно выработать совместное осмысленное решение, которое бы устроило все стороны, - отметил Артур Парфенчиков. – Не исключая планов по строительству храма, в чем мы, безусловно, поддерживаем епархию, предлагаю подписать сторонам соглашение о приведении территории вокруг здания в порядок. Есть необходимость демонтировать ограждение в срок до 1 августа (2017 года - прим.)".

Предложение Артура Парфенчикова поддержали все участники встречи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2018-08-29 10:28:06
Что там в этой епархии твориться то ? То церкви горят , то заборы падают . Не нагрешили ли хоть ?
ppppp
2018-08-29 10:21:25
"... в срок до 1 августа (2017 года - прим.)".

Назад, в будущее? :)
ppppp
2018-08-29 09:58:45
"... Есть необходимость демонтировать ограждение в срок до 1 августа".

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