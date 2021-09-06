Руины, позорящие Петрозаводск – снести!

На территории Петрозаводска более тридцати полуразрушенных зданий, которые потенциально опасны.

Заброшенные промышленные объекты, старые дома, бывшие учебные заведения — все их не перечислить.

«В развалины постоянно забираются мальчишки, а ведь там можно шею сломать! Когда наведут порядок?», — типичный комментарий в социальных сетях на эту важную тему.



Проблема современных городских руин требует срочного решения

Такие страхи оправданы, вот горькие итоги двух ЧП с детьми, случившихся в «заброшках» в этом году. Играя в бесхозном доме на Сегежской улице, с высоты упал десятилетний мальчик. Остался жив, получил травмы. А пятнадцатилетнему подростку из Олонца не повезло: заигравшись, школьник погиб под обрушившимся перекрытием старого коровника. Тот объект, кстати, не числился в республиканском реестре «заброшек».

В Петрозаводске создан перечень руинированных и неэкспулуатируемых зданий, он есть в открытом доступе на сайте мэрии. Мэрия предлагает всем жителям дополнять список по «заброшкам». Вот только ликвидация руин идет крайне медленно. Оправдываясь, чиновники традиционно ссылаются на нехватку финансов, мешающую им окончательно решить проблему. Вопрос сноса власти обычно решают через суд. Но для того, чтобы пройти всю юридическую процедуру, требуется много времени.

Например, чтобы решить вопрос по сносу принадлежащего ВГТРК недостроя на Комсомольском проспекте, понадобилось несколько лет. Недавно положительно решился вопрос о судьбе аварийного здания бывшей школы № 8 на углу улиц Правды и Волховской: его передадут Пограничному управлению ФСБ Карелии.

Активисты «Общероссийского народного фронта», сторонники «ЕДИНОЙ РОССИИ» проводят постоянный мониторинг «заброшек». По итогам рейдов обращаются к властям с требованиями законсервировать опасные объекты, оградить их от доступа детей и снести.

— На Карьерном проезде под № 2 значится склад, который давно пустует, — говорит ветеран МЧС, кандидат в депутаты Законодательного собрания Республики Карелия по Петрозаводскому округу № 5 Сергей Шугаев. — Строение облюбовали дети для игр, их родители волновались. Тревога понятна, там и травму можно получить, и в руки злоумышленников попасть. Обратил внимание властей, в результате доступ на объект был закрыт.



Недострои - место, опасное для детей

По мнению Сергея Шугаева, старые сараи, которых много в Петрозаводске, тоже нужно вносить в список, хотя они и не являются капитальными сооружениями. Набитые хламом, такие лачуги представляют пожарную опасность.

Шугаев предлагает поэтапный план избавления от опасных строений:

— Во-первых, необходимо пополнить и уточнить реестр всех «заброшек» в Петрозаводске и в республике. Во-вторых, найти владельцев объектов и добиться от них выполнения обязанностей по обеспечению безопасности — пусть городят заборы, заколачивают окна, ставят охрану. В-третьих, добиться от них внятного решения о продолжении строительства, консервации или сносе. Юристы мне говорят, что судебные тяжбы — дело долгое, что давно пора изменения в законы на этот счет вводить. Нужно ни на одну минуту не забывать, что подобные объекты потенциально опасны. Это значит, что тянуть со сносом руин нельзя. Они позорят наш город!

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 5 Шугаева Сергея Александровича