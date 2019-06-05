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Новости. Общество
12:39, 05 Июня 2019

Руководитель АО "ПКС-Водоканал" публично отчитался о работе компании и ответил на вопросы

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Публичный годовой отчет главного управляющего директора компании "ПКС-Водоканал" Александра Сафронова перед представителями органов власти, общественниками и журналистами состоялся 4 июня.

Впервые публичный отчет о работе был представлен холдингом "РКС" в декабре 2018 года в Москве. С помощью этого современного инструмента группа компаний хочет показать прозрачность своей работы и социальную ориентированность частной структуры. Поэтому на встречу, посвященную работе "ПКС-Водоканал" в прошлом году, а также ближайшим планам компании, были приглашены члены правительства Республики Карелия, руководители профильных министерств, глава Петрозаводска, депутаты Законодательного собрания Карелии и депутаты Петросовета, члены Общественной палаты республики, представители бизнеса и научного мира, партнеры компании, пресса.

Среди самых важных достижений прошлого года главный управляющий директор назвал начало работы системы очистки воды нового поколения – в столице Карелии появилась электролизная станция, позволяющая полностью отказаться от использования жидкого хлора и обеспечивающая экологическую безопасность в центре Петрозаводска.

О других успехах и реализованных проектах, а также о том, что нужно для создания в карельской столице современной ливневой канализации, появятся ли жизненно важные коммуникации в отделенных районах города и выйдет ли "РКС-Петрозаводск" в другие районы республики, читайте в нашем материале в ближайшее время.

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