Руководитель Госинспекции труда Карелии рассказала, как защитить права работника и работодателя (ВИДЕО)

В прямом эфире в рамках проекта «ЦУР Объясняет» на вопросы ответила руководитель Государственной инспекции труда в Карелии Татьяна Черечукина.

В прямом эфире в рамках проекта «ЦУР Объясняет» руководитель Государственной инспекции труда в Карелии Татьяна Черечукина ответила на вопросы:

- Как защитить права работника и работодателя

- Как отследить изменения трудового законодаткельства

- Как соблюдается закон после отмены прроверок на предприятиях



