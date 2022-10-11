Руководитель Госинспекции труда Карелии рассказала, как защитить права работника и работодателя (ВИДЕО)

В прямом эфире в рамках проекта «ЦУР Объясняет» на вопросы ответила руководитель Государственной инспекции труда в Карелии Татьяна Черечукина.
В прямом эфире в рамках проекта «ЦУР Объясняет» руководитель Государственной инспекции труда в Карелии Татьяна Черечукина ответила на вопросы:
- Как защитить права работника и работодателя
- Как отследить изменения трудового законодаткельства
- Как соблюдается закон после отмены прроверок на предприятиях
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