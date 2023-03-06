Реклама

Показываем, какой панорамный вид открывается из окна жилого дома «Онегин» в Петрозаводске (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 16:30
В ЛДПР рассказали о создании волонтерского движения «Плечом к плечу»
Сегодня 09:41
Ученый назвал причины участившихся выходов волков к населенным пунктам в Карелии
Сегодня 07:20
В Петрозаводске ночью пожарные спасли из огня 8 человек
Сегодня 10:12

Руководитель кинокластера Карелии: «У нас все есть, кроме кинотуалета»

Новости. Общество
16:33, 06 Марта 2023
фото: «Столица на Онего»

Новости партнеров

В бывшем военном ангаре обсудили будущее карельского кино.

В бывшем военном ангаре, переоборудованном в съемочный павильон, состоялся «интеллектуальный стендап» о карельском кино — так назвали разговор о развитии киноиндустрии в республике его организаторы из креативного сообщества Петрозаводска CreatePtz. Они пригласили поделиться своими мыслями о региональной киноотрасли карельского продюсера Виталия Сазонова, актрису Анастасию Забирову, руководителя Центра народного творчества и культурных инициатив Андрея Редькина и режиссера Константина Роди. Однако поначалу казалось, что участники «интеллектуального стендапа» слишком ослеплены цветными софитами и видят себя, если не в Голливуде, то, как минимум, на Мосфильме. И только холодный ангар под заснеженным Комсомольским путепроводом напоминал им, что все происходило не в Раменках и, тем более, не в Лос-Анджелесе.

«У нас в Карелии все есть! — заявил собравшимся директор продюсерского центра SMK Production Виталий Сазонов. — У нас есть все! Мы сейчас можем загрузить фуру и в любом регионе снимать все, что хотим!».

Но актриса Анастасия Забирова, которая, как выяснилось, возглавляет кинокластер Карелии, сразу опустила хозяина съемочного павильона на землю.  

«У нас действительно все есть, кроме кинотуалета. Осталось найти заинтересованного человека, — заметила госпожа Забирова. — Это для того, чтобы выезжать со съемками, куда угодно — с детьми, с маленькими компаниями, с большими компаниями. Необходимы удобства — это кинотуалет. Есть маленькие туалеты, которые находятся в актерских вагончиках. Представьте, что на съемочной площадке, если это маленькая кинокомпания, могут работать десять рабочих. Если это большая — 50-60 рабочих, это все мужчины, потому что, представьте, это все таскать. Этот свет. И если те мужчины будут заходить в эти маленькие туалеты, то вагончик развалится. Соответственно для развития кино в Карелии необходим кинотуалет. Вселенная услышь!».

О том, что произошло дальше, читайте в репортаже «У нас все есть, кроме кинотуалета».       

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
02.03.2023, 00:10
Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в марте
01.03.2023, 16:02
Изменились правила проезда круговых перекрестков
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать
03.03.2023, 08:20
Трафик на границе с Финляндией в соседнем с Карелией регионе продолжает расти
05.03.2023, 20:30
Россиянам стали отказывать в покупке автомобилей в Казахстане: там они дешевле и без санкций

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.