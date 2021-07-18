Реклама
Прислать новость
Фотограф запечатлел застланный дымом лесных пожаров Петрозаводск (ФОТО) 1
Сегодня 10:39
Жители деревни в Карелии вынуждены ходить по улицам в масках из-за дыма лесного пожара (ФОТО) 7
Сегодня 08:55
Горит лесополоса вдоль автодороги к курорту Марциальные воды в Карелии (ФОТО) 14
Сегодня 09:16
Ливни и грозы накроют несколько районов Карелии 1
Сегодня 10:13

Руководитель морского клуба «Полярный Одиссей» награжден «За вклад в развитие Республики Карелия»

Новости. Общество
14:05, 18 Июля 2021
фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

Почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия» награжден руководитель морского клуба «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев, который занимается деревянным судостроением.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава города Владимир Любарский.

Он лично вручил награду Дмитриеву.

«Убежден, что благодаря таким неравнодушным энтузиастам, влюбленным в город и в наше озеро, удастся наполнить Петрозаводскую губу всевозможными судами. А у горожан и гостей будет возможность покорить Онего, как это делают посетители лодочной станции на набережной», — написал Любарский.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Урбанист
2021-07-18 15:20:02
Дожили. Теперь деревянные долбленки считают вкладом в развитие. А почему не стеклянные бусы ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске
13.07.2021, 12:37
«Пятые сутки ада»: жена пропавшего в Карелии рыбака рассказала о спасательной операции
12.07.2021, 14:59
«Я дома, и я жива: на моих глазах ушло из жизни 7 человек — это страшно»
12.07.2021, 11:42
Вандалы сломали памятник «Птица счастья» в Петрозаводске

Аналитика

16.07.2021 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 8
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 4
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»