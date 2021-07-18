Руководитель морского клуба «Полярный Одиссей» награжден «За вклад в развитие Республики Карелия»

Почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия» награжден руководитель морского клуба «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев, который занимается деревянным судостроением.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава города Владимир Любарский.

Он лично вручил награду Дмитриеву.

«Убежден, что благодаря таким неравнодушным энтузиастам, влюбленным в город и в наше озеро, удастся наполнить Петрозаводскую губу всевозможными судами. А у горожан и гостей будет возможность покорить Онего, как это делают посетители лодочной станции на набережной», — написал Любарский.