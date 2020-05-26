Руководитель спасотряда в Карелии получил от Парфенчикова благодарственное письмо за спасение ребенка

Спасатель из Кеми отмечен Благодарственным письмом Главы Карелии за спасение жизни школьника, сообщили в Госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Начальник Кемского поисково-спасательного отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы Сергей Хуска отмечен Благодарственным письмом Главы Карелии. Спасатель получил благодарность за высокий профессионализм и оперативные действия, проявленные им при спасении ребенка на реке Кемь.

21 апреля, когда поступил тревожный сигнал, Сергей Хуска находился на боевом дежурстве. Начальник Кемского поисково-спасательного отряда КРПСС незамедлительно выехал на место происшествия и оказался у реки через 10 минут после получения сигнала. С собой у спасателя было необходимое снаряжение и лодка ПВХ. По прибытию Сергей Хуска увидел мальчика, стоявшего на небольшой плывшей по течению льдине, примерно в 100 метрах от берега. С помощью очевидцев происшествия, используя баллон со сжатым воздухом АВМ-12, спасатель за несколько минут накачал лодку и спустил ее на воду, затем добрался до ребенка и доставил его на берег.

За решительные оперативные действия, позволившие спасти жизнь ребенка, руководство Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, чьей подведомственной организацией является Карельская республиканская поисково-спасательная служба, представило кандидатуру Сергея Александровича Хуски к поощрению. 26 мая спасателю торжественно вручили Благодарственное письмо Главы Республики Карелия.

Сергей Хуска работает спасателем с 2003 года, с 2010 года возглавляет Кемский поисково-спасательный отряд КРПСС. Под его руководством и при его участии прошло немало операций по спасению жизни людей. За 10 лет службы имеет многочисленные награды и благодарности от Госкомитета, Правительства и Главы Карелии, в том числе Памятную медаль от МЧС России "Маршал Василий Чуйков". Сам Сергей Александрович не считает, что совершает что-то героическое, по его словам, он просто выполняет свою работу.