890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Радиационно опасные развалины бывшего военного объекта обнаружены в Карелии 2
21.04.2020 13:59
В Карелии младенец выпал из коляски и умер
Сегодня 10:29
Парфенчиков: "Друзья, мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким?" 37
21.04.2020 20:00
Индекс самоизоляции в Петрозаводске оставляет желать лучшего 7
21.04.2020 14:47
В Петрозаводске "силовик" вынудил таксиста положить ему на телефон 30 тысяч рублей 1
21.04.2020 13:14

В Карелии школьник едва не погиб, оказавшись на льдине посреди реки (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:30, 22 Апреля 2020
фото: © Паблик Госкомитета Карелии по ОЖ и БН
Загрузка...

Инцидент произошел 21 апреля в Кемском районе, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В 16.18 поступил сигнал, что по реке Кемь на льдине плывет мальчик – течение несет ребенка прямо в Белое море. На льдине, отошедшей от берега, оказался 11-летний школьник.

Начальник Кемского отряда поисково-спасательной службы вместе с пожарными, полицией и инспектором из ГИМС участвовали в спасательной операции. Мужчины вышли на водоем, взяв с собой спасательный жилет для ребенка. Спасатели догребли до льдины, сняли мальчика, надели жилет и доставили на берег. Ребенок был напуган. Его передали сотруднику правоохранительных органов.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

По факту нахождения возле реки во время режима самоизоляции будет проведена проверка.

Напомним, пешеходная ледовая переправа через реку Кемь официально закрылась 9 апреля.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-22 10:17:48
Его родители и он сам были выпороты. Удержали деньги за спасательную операцию. Так должно быть. А вы о ротонде плохой ноете. Всё начинается с каждого из нас. Сами не могли, теперь вирус заставит бездельников работать, а не съезды никчемные проводить. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Аналитика

Сегодня 11:37
Обществоведение
Красивая жизнь Кайдалова
При обыске в особняке у бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.
"Ни один больной коронавирусной инфекцией в Карелии не заразился от медика" 3
21.04.2020 21:14
Кто такой Головинкин?
21.04.2020 15:35
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 2
20.04.2020 15:50
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2020 16:07
Личное мнение
Эхо Сандармоха? 3
Зачем Следственному комитету понадобились "рассекреченные материалы ФСБ" о финских лагерях в Карелии?
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 3
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»