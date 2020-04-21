В Карелии школьник едва не погиб, оказавшись на льдине посреди реки (ФОТО)

фото: © Паблик Госкомитета Карелии по ОЖ и БН

Инцидент произошел 21 апреля в Кемском районе, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В 16.18 поступил сигнал, что по реке Кемь на льдине плывет мальчик – течение несет ребенка прямо в Белое море. На льдине, отошедшей от берега, оказался 11-летний школьник.

Начальник Кемского отряда поисково-спасательной службы вместе с пожарными, полицией и инспектором из ГИМС участвовали в спасательной операции. Мужчины вышли на водоем, взяв с собой спасательный жилет для ребенка. Спасатели догребли до льдины, сняли мальчика, надели жилет и доставили на берег. Ребенок был напуган. Его передали сотруднику правоохранительных органов.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

По факту нахождения возле реки во время режима самоизоляции будет проведена проверка.

Напомним, пешеходная ледовая переправа через реку Кемь официально закрылась 9 апреля.