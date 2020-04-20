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Жители деревни Панозеро в Карелии остались без ФАПа

Новости. Общество
10:06, 21 Апреля 2020
фото: © паблик "КЕМЬ iNFO"
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Пешеходная ледовая переправа через реку Кемь официально закрылась 9 апреля, и люди вновь оказались "отрезанными от большой земли".

Сотрудники ГИМС в составе комиссии осуществили техническое освидетельствование пешеходной ледовой переправы через реку Кемь в поселок Панозеро и приняли решение о ее закрытии, сообщили в МЧС Карелии.


© МЧС Карелии

Распоряжением главы Кривопорожского сельского поселения Евгении Семеновой от 9 апреля пешеходная ледовая переправа через реку Кемь в поселок Панозеро закрыта.

По информации паблика "КЕМЬ iNFO", в поселке Панозеро висит объявление, в котором написано, что паромная переправа начнет работу сразу после ледохода.

"Фельдшерско-акушерский пункт, согласно объявлению на входе, закрыт до конца апреля, а по факту до схода льда. Из всех предоставляемых сегодня медицинских услуг – лишь инструкция по профилактике коронавируса, приколотая канцелярскими кнопками к двери ФАПа. Случись чего, прибывшая по вызову бригада скорой помощи, в лучшем случае, доберется до места будущей переправы на противоположном берегу реки. Ситуацию могло бы исправить, например, сезонное использование судна на воздушной подушке, как это было в Гайжево после резонансного обрушения моста, но в отсутствии какой-либо помощи жителям Панозеро приходится всё решать самим. В минувшую пятницу один из двух магазинов пополнил запасы продуктов. В этот раз, слава Богу, вновь обошлось без жертв", – сообщается в паблике.


© МЧС Карелии

Напомним, местные жители ранее сняли серию видеороликов, в которых рассказали о сложной жизни в глубинке региона. В частности, авторы материалов сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Люди заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег.

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