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Новости. Общество
14:10, 30 Апреля 2019

Руководитель "ТехРента" объяснил, почему рабочие скребут асфальт по ночам

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Борис Сидоров, руководитель компании "ТехРент", которая занимается обслуживанием и уборкой дорог Петрозаводска, ответил комментаторам в Сети, возмущенным шумной работой техники.

"Идет механизированное звено по проезжей части и скребет ковшами то, что слежалось, - объяснил Борис Сидоров. - Почему мы скребем, народ ругается? Потому что вручную это никак не снять, это слежавшийся материал, он прессовался с ноября в мороз и оттепель, он превратился в камень, его не снять ни лопатами, ни ломом. Если такой тяжелый смет убирать вручную, мы будем делать это 5 лет".

В "ТехРенте" отметили, что механизированная уборка проезжей части от смета прописана в контракте, поэтому именно этот вид работ и используется.

Работа по уборке города кипит 24 часа в сутки: шесть механизированных бригад метут, скребут, вывозят, плюс еще два пылесоса чистят.

"В этом году решили попробовать большие пылесосы загнать на тротуары, там где это возможно, - сказал Борис Сидоров, - когда большой дорожный пылесос идет по тротуару, он заменяет 5-10 "ручников". Он за полчаса проходит весь тротуар. Так убирали Центр. Ставим такие машины туда, где они проходят по габаритам. Работаем по ночам, потому что днем много пешеходов". Очень выручает "Чистодор" - специализированная уборочная техника с высокой степенью производительности.

Конечно, по признанию руководителя "ТехРента", из-за ночной уборки много жалоб от горожан.

"Каждое утро заглядываю в соцсети и вижу, что жалуются на нас, снимают видео, как работает техника, выкладывают это все, - сказал с досадой Борис Руславович, - но радует и другое, что в противовес стало появляться все больше комментариев в защиту рабочих, что они не просто ведь так скребут, они реально делом занимаются. Мы же там не шашлыки жарим и не песни поем. Здесь все зависит, как ты ко всему относишься сам: один жалуется, а другой из этого же дома пишет, что у него маленькие дети, но трактор проехал, две минуты поскреб и никому не помешал. Никаких проблем. Днем стоят машины вдоль проезжей части, смет не сковырнуть, на тротуарах пешеходы, а убирать надо".

По словам руководителя подрядной организации, в этом году полиция по вызову горожан чаще выгоняет рабочих.

"Это чуть ли не каждый вечер происходит, но вопреки этому мы убираем. Результат нашей работы в этом году лучше, чем в прошлом. Мы меняемся", - сказал Борис Сидоров.

Большое интервью руководителя ООО "ТехРент" читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-30 14:34:51
Наверное всё дело в технологии , процессе и оперативности уборки наших дорог и улиц. Возьмём соседнею Финляндию, разве у них по ночам сейчас что-то скребут? Нет! А всё потому ,что у них снег ,гололёд убирается с дорог и улиц полностью. А у нас снег посыпается песком с солью или щебнем и это всё превращается в тяжёлую кашу, которая впоследствии превращается в этот окаменелый слежавшийся материал. Финны уже давно посчитали , что дешевле всё оперативно вычистить именно в момент падания снега и не оставлять это лежать на обочинах дорог.
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