Руководители многих предприятий Карелии ожидают роста производства в 2021 году

Более половины предприятий Карелии в обрабатывающих видах деятельности ожидают увеличения производства в начале 2021 года.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом в ноябре опроса руководителей компаний.

Рост выпуска продукции в натуральном выражении январе-феврале 2021 года прогнозируют 57% опрошенных, еще 43% считают, то производственные показатели останутся на уровне октября 2020 года. Ни один из респондентов не опасается сокращения производства. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".