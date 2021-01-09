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Руководители многих предприятий Карелии ожидают роста производства в 2021 году

Новости. Общество
12:15, 10 Января 2021
фото: pixabay
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Более половины предприятий Карелии в обрабатывающих видах деятельности ожидают увеличения производства в начале 2021 года.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом в ноябре опроса руководителей компаний.

Рост выпуска продукции в натуральном выражении январе-феврале 2021 года прогнозируют 57% опрошенных, еще 43% считают, то производственные показатели останутся на уровне октября 2020 года. Ни один из респондентов не опасается сокращения производства.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chel
2021-01-10 13:54:43
Кондопога, Сегежа и Костомукша. Какая ещё есть компания?
Горожанин
2021-01-10 13:48:23
Да не "ожидать" надо, а хотя бы "планировать" рост производства, и добиваться его. Сама по себе только энтропия растет (т.е. хаос)
Елена
2021-01-10 12:41:12
Любят у нас процентами щеголять, а реально посмотришь.....
Гость
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