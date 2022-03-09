Руководителя юридических фирм за пьяную езду суд Петрозаводска отправил в колонию

Приговор не вступил в законную силу и обжалован адвокатом осужденного Анатолием Парфенчиковым в Верховный суд Карелии.

Судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина завершила рассмотрение уголовного дела в отношении 37-летнего учредителя двух юридических компаний, директора трех юридических организаций. Петрозаводская полиция обвиняет его в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт «Столице на Онего» подтвердил гособвинитель, помощник прокурора карельской столицы Семен Вяря.

"В 2019 и в 2020 годах мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал представитель надзорного ведомства. – Его привлекали к административной ответственности, лишали прав, приговаривали к 260 часам обязательных работ. Однако необходимых выводов он не сделал".

По информации сотрудника прокуратуры, 23 мая 2021 года юриста снова, уже в третий раз, задержали пьяным за рулем, после чего возбудили уголовное дело, которое дошло до суда.

Как рассказал Семен Вяря, на процессе подсудимый признал свою вину, раскаялся. Однако это не помогло ему избежать серьезной уголовной ответственности. Судья Татьяна Петина приговорила его к 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен прав на управление транспортом сроком на 3 года.

В суде нашему изданию сообщили, что приговор осужденному не вступил в законную силу и обжалован его адвокатом Анатолием Парфенчиковым в Верховный суд Карелии.

Отметим, что на суде мужчина заявил, что после случившегося продал свой, оказавшийся для него «несчастливым», автомобиль Volkswagen Tiguan.