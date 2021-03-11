Руководство пожарной части в Карелии обвинили в пьянстве – проводится проверка

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения проводит служебную проверку в пожарной части № 15 в Медвежьегорском районе, где руководителей обвинили в пьянстве и неуставных отношениях.

Как сообщили в Госкомитете, специалисты, работающие в пожарной части № 15 по охране Медвежьегорска, обвинили начальника подразделения и его заместителя в присутствии на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, а также в угрозах в адрес подчиненных и в неуставных отношениях в коллективе. Пожаловался на руководство этой части и пожарный из подразделения по охране поселка Повенец. Он опубликовал фото и видео материалы на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", чем привлек к ситуации общественное внимание.

Первый заместитель председателя Госкомитета Дмитрий Маршенко выехал Медвежьегорский район для проведения служебного расследования.

"Установлено, что фотографии, которые были выложены Валерием Магановым на своей странице и в дальнейшем использованы СМИ, не имеют никакого отношения к подразделению № 15, так как на них изображены пожарные автомобили и помещения пожарной части поселка Повенец, где трудится указанный пожарный. Кроме этого, предварительно выяснили, что заместитель начальника пожарной части находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии в не рабочее время, за что уже получил дисциплинарное взыскание. Факт отсутствия начальника части при этом подтвердило несколько сотрудников", - пишут в паблике ведомства.

По мнению председателя Госкомитета Олега Полякова, в этой ситуации затронуты честь и достоинство карельских пожарных. "Поэтому крайне необходимо детально разобраться в ситуации и принять взвешенное решение", - считает Поляков.

Как отметили в ведомстве, особой проблемы взаимодействия между работниками и руководителями пожарной части нет. Выполнение всех поставленных задач осуществляется специалистами подразделения в полном объеме. В настоящее время рассматривается деятельность руководителей пожарной части и ставится вопрос о соответствии занимаемых ими должностей.