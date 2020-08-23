Руководство училища олимпийского резерва в Карелии прокомментировало ситуацию со вспышкой коронавируса среди учащихся

В общежитии училища олимпийского резерва в Кондопоге у десяти человек подтвержден коронавирус, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

По информации Минздрава Карелии, еще по 15 случаям специалисты ждут окончательного подтверждения диагноза.

Всего в Республиканскую инфекционную больницу доставлены 23 человека – тренеры, 6 студентов, остальные – участники просмотровых сборов. У четырех человек наблюдается температура, состояние остальных бессимптомное.

На базе общежития организован обсерватор. Там остаются 13 человек из числа контактных случаев. В здании ледового дворца и в общежитии проводится дезинфекция, тренировочный процесс приостановлен. Администрация училища действует в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

Ранее Минздрав Карелии сообщил о вспышке ковидной инфекции в училище олимпийского резерва в Кондопоге.