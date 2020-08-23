Десять учащихся училища олимпийского резерва в Карелии заболели коронавирусом (СРОЧНО)

Вспышка коронавируса произошла в училище олимпийского резерва в Карелии, сообщили в Минздраве республики.

В Карелии на 24 августа зарегистрировано 2916 граждан, инфицированных Covid -19. Сегодня в республике выявлено 26 ковид-положительных, в том числе 10 – в общежитии училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Из очага ковидной инфекции в училище в Республиканскую инфекционную больницу доставлены 23 человека - воспитанники, тренеры и врач. У 10 из них подтвержден ковид (это отражено в ежедневной сводке), у остальных диагноз устанавливается.

В общежитии проводятся противоэпидемические мероприятия. Организована обсервация в общежитии 13 воспитанников, двое находятся в изоляторе.

Напомним, что в декабре прошлого года в училище олимпийского резерва в Кондопоге 14 человек обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции.