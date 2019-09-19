Руководству фирмы в Петрозаводске грозит срок за невыплату зарплаты

Задолженность по зарплате превысила 1 млн рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с октября 2018 года по настоящее время руководство фирмы не выплачивало зарплату и другие выплаты 11 работникам. Сумма долга составила более 1 млн рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.