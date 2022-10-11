Руководству управления «Почты России» в Карелии объяснили, чем ему грозит недостаток публичности

Депутаты парламента Карелии раскритиковали региональное управление «Почты России» за недостаток открытости и публичности при обсуждении проблем работы почтовых отделений.

Такие упреки были высказаны сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где заместитель руководителя УФПС по РК Наталья Касаткина выступила с отчетом о работе организации.

Депутаты остались недовольны тем, что в этом выступлении было мало информации о ситуации в конкретных населенных пунктах, и не было сказано ни слова о жалобах жителей республики на работу почтовых отделений. Касаткина отвечала на эти вопросы с трибуны, но парламентарии хотели увидеть всю информацию в письменном виде.

«Если ваша публичная часть деятельности не будет отвечать современным требованиям — это открытость, взаимодействие публичное, в том числе, то руководству макрорегионом, возможно, придется принимать и кадровые решения (УФПС по РК подчиняется макрорегиону Северо-Запад „Почты России“ — прим. ред). Я прекрасно понимаю, что вы отличные специалисты, но сегодня нам необходима немножко друга формая взаимодействия», — сказал председатель комитета Леонид Лиминчук.