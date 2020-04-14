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RunKarjala приглашает жителей Карелии на ежедневные онлайн-тренировки

Новости. Спорт
18:40, 14 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Занятия, которые проходят ежедневно, ведут известные карельские спортсмены и тренер, сообщили в Минспорта Карелии.

Старт онлайн-занятий ежедневно в 11.00 в официальной группе в "ВКонтакте".

Расписание тренировок на этой неделе:

- 14 апреля (вторник) – Юлия Шошина, руководитель и тренер J-Fit студия;

- 15 апреля (среда) – Антон Котков, мастер спорта России международного класса по тхэквондо, Чемпион Европы 2019, бронзовый и серебряный призёр чемпионатов мира, трехкратный чемпион России;

- 16 апреля (четверг) – Светлана Каракчеева, председатель Федерации фитнес-аэробики Карелии;

- 17 апреля (пятница) – Александр Камахин, профессиональный фитнес тренер и тренер по бегу, нутрициолог, организатор спортивных мероприятий;

- 18 апреля (суббота) – Анастасия Вавилина, кинезиолог, остеопат и спортсмен.

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