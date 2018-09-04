Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 04 Сентября 2018

"Русалка уже не та": Поклонникам Наташи Королевой не понравились ее складочки на животе

По теме

Знак "Инвалид" на автомобиль больше не будут продавать в магазинах
04.09.18 21:05
В Петрозаводске из-за аварии отключены светофоры на нескольких перекрестках
04.09.18 20:43
Глава Минздрава рассказала, какими будут цены на лекарства
04.09.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Поклонники Наташи Королевой, посмотрев видео, которое она выложила в Инстаграме, посоветовали певице подкачать пресс.

Как пишет "Комсомольская правда", Наташа Королева проводит летний отпуск в Израиле. В Инстаграме певица похвасталась необычной обновкой: кто-то из друзей подарил ей русалочий хвост, припомнив ее знаменитый хит 1990-х "Дельфин и Русалка". Звезда решила опробовать пляжный аксессуар на берегу моря, сняв о своем приключении забавное видео. Роликом певица поделилась в Инстаграме.

Нарядившись в бежевый купальник, артистка смело разделась перед камерой и натянула на ноги русалочий хвост. А потом попыталась доползти до воды и живописно расположиться на линии прибоя. Заливисто хохоча, звезда сообщила поклонникам, что передвигаться в этой странной конструкции не очень удобно, но это, безусловно, необычный опыт.

Пока Наталья рассказывала про русалочий хвост, поклонники обратили внимание на фигуру артистки в бикини. В комментариях Наталью критикуют за складки на животе и советуют певице подкачать пресс. Впрочем, среди фолловеров артистки немало и тех, кто защищает ее — мол, Королева хороша в любом виде и весе. И пусть у нее есть пара складочек на животе, зато какой у певицы темперамент и харизма!

По теме

Знак "Инвалид" на автомобиль больше не будут продавать в магазинах
04.09.18 21:05
В Петрозаводске из-за аварии отключены светофоры на нескольких перекрестках
04.09.18 20:43
Глава Минздрава рассказала, какими будут цены на лекарства
04.09.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек
30.08.2018, 16:37
Олонецкий молококомбинат на грани закрытия?

Аналитика

Сегодня 11:39
Политкухня
"Это оскорбительно" 11
В мировом суде Петрозаводска депутат Госдумы Валентина Пивненко и бывший народный избранник Дмитрий Макеев ответили на вопросы о геях и политической ненависти.
"Пошли в отказ" 1
Сегодня 10:28
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 4
Сегодня 08:00
В "золотом веке" живем 12
03.09.2018 12:19
Тайны Сандармоха 5
31.08.2018 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:54
Без политики
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 4
03.09.2018 15:53
Робот – это не игрушка
28.08.2018 10:00
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
архив чтиво

Медиа

Первоклассники промаршировали по Петрозаводску
03.09.2018 15:12
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»