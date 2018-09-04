"Русалка уже не та": Поклонникам Наташи Королевой не понравились ее складочки на животе

Поклонники Наташи Королевой, посмотрев видео, которое она выложила в Инстаграме, посоветовали певице подкачать пресс.

Как пишет "Комсомольская правда", Наташа Королева проводит летний отпуск в Израиле. В Инстаграме певица похвасталась необычной обновкой: кто-то из друзей подарил ей русалочий хвост, припомнив ее знаменитый хит 1990-х "Дельфин и Русалка". Звезда решила опробовать пляжный аксессуар на берегу моря, сняв о своем приключении забавное видео. Роликом певица поделилась в Инстаграме.

Нарядившись в бежевый купальник, артистка смело разделась перед камерой и натянула на ноги русалочий хвост. А потом попыталась доползти до воды и живописно расположиться на линии прибоя. Заливисто хохоча, звезда сообщила поклонникам, что передвигаться в этой странной конструкции не очень удобно, но это, безусловно, необычный опыт.

Пока Наталья рассказывала про русалочий хвост, поклонники обратили внимание на фигуру артистки в бикини. В комментариях Наталью критикуют за складки на животе и советуют певице подкачать пресс. Впрочем, среди фолловеров артистки немало и тех, кто защищает ее — мол, Королева хороша в любом виде и весе. И пусть у нее есть пара складочек на животе, зато какой у певицы темперамент и харизма!