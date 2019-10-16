"Русская Кардашьян" разбавила будни поклонников горячими фото

Анастасия Квитко выложила в соцсеть новые снимки.

Модель выложила их в Инстаграме, добавив подпись "Первая или вторая?", пишет Life.

Девушка приняла разные позы, которые подчеркнули ее пышные объемы и талию. Маленький купальник розово-кофейного цвета идеально подчеркнул загар самой модели, а солнцезащитные очки дополнили картину.





