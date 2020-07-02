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Рыбак на Камчатке с трудом пережил встречу с медведем

Новости. Происшествия
19:40, 02 Июля 2020
фото: © pxhere.com
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Житель Камчатского края стал жертвой нападения медведя, инцидент произошел вечером первого июля в нижнем течении реки Авача.

Об этом сообщило краевое Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира, пишет издание "РИА Новости".

Как стало известно, мужчина получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Его доставили в Елизовскую районную больницу.
 
"Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги", – говорится в сообщении в инстаграме.

Опасного хищника разыскивают и планируют отстрелить. При этом местных жителей призвали воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время.

 
 
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