Рыбаки-браконьеры в Карелии не пришли за сетями к рыбнадзору - и дело пришлось закрыть

Рыбаки два года не приходили за сетями, изъятыми в Онежском озере, и дело пришлось закрыть, а сети признать бесхозными, сообщила пресс-служба Кондопожского городского суда.
Сотрудники рыбнадзора Карелии нашли в Онежском озере браконьерские сети. По факту нарушения возбудили административное дело.
В ходе расследования найти владельцев снастей не удалось. За два года за сетями прийти тоже никто не захотел, в результате суд признал сети бесхозными и прекратил дело.
Сети передали в распоряжение управлению госимуществом в Мурманской области и Карелии.
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