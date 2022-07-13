Рыбаки-браконьеры в Карелии не пришли за сетями к рыбнадзору - и дело пришлось закрыть

Рыбаки два года не приходили за сетями, изъятыми в Онежском озере, и дело пришлось закрыть, а сети признать бесхозными, сообщила пресс-служба Кондопожского городского суда.

Сотрудники рыбнадзора Карелии нашли в Онежском озере браконьерские сети. По факту нарушения возбудили административное дело.

В ходе расследования найти владельцев снастей не удалось. За два года за сетями прийти тоже никто не захотел, в результате суд признал сети бесхозными и прекратил дело.

Сети передали в распоряжение управлению госимуществом в Мурманской области и Карелии.