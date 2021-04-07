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Рыбаки продали рвоту кашалота за 400 миллионов рублей и поделились с нищими

Новости. Общество
21:30, 08 Апреля 2021
фото: @Diwan_Yemen
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Бедные йеменские рыбаки, нашедшие 127 килограммов амбры (загустевшей рвоты кашалота), продали свою добычу за сотни миллионов рублей и поделились деньгами с нуждающимися.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Middle East Eye.

Мертвый кит с амброй был найден еще в феврале. Более ста рыбаков совместными усилиями буксировали его к берегу, разделывали, а потом охраняли и продавали амбру. Чтобы избежать споров из-за денег, они заранее оговорили свои доли выручки.

Покупателем амбры стал торговец из Объединенных Арабских Эмиратов, заплативший 1,3 миллиарда йеменских риалов (400 миллионов рублей). Некоторые рыбаки получили по 30 миллионов риалов (девять миллионов рублей), охранникам заплатили по 250 тысяч риалов (77 тысяч рублей). Кроме того, часть денег отдали нищим, живущим в той же деревне.

"Сейчас тридцати миллионов йеменских риалов хватает, чтобы построить дом и жениться, — утверждает один из рыбаков, нашедших амбру. — Именно на это большинство рыбаков и собирается потратить деньги".

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют "рвота кашалота" или "плавучее золото". Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке достигает 40 тысяч долларов (три миллиона рублей) за килограмм.

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