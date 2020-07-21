Рыбный магазин "Карелия" открылся в Москве

Первый магазин карельской рыбы "Карелия" открылся в Москве, сообщает Минсельхоз республики.

Во вторник, 21 июля, индивидуальный предприниматель Николай Федоренко открыл первый в городе Москве фирменный магазин рыбной продукции "Карелия" по адресу: Москва, ул. Мытная, 52.

При открытии магазина форелевод Николай Федоренко заверил посетителей, что свежая продукция будет поступать на прилавки магазина еженедельно, ассортимент рыбной продукции будет представлен радужной форелью (охлажденная, замороженная, слабосоленая, холодного и горячего копчения), морской и пресноводной рыбой.

В церемонии открытия фирменного магазина "Карелия" принял участие заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия – министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов.

Также реализуемый в магазине ассортимент представлен другими товарами карельских производителей (иван-чай, варенье, сыр и др.).