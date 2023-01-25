«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки

Будущим летом ожидается приход рекордного количества горбуши из Белого моря на нерест в реки Карелии.
Об этом сообщил сегодня министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кемского района.
По его словам, прогнозируемое количество рыбы в 2 раза превысит обычные показатели.
Все жители Карелии смогут ловить горбушу удочками не более 25 кг в сутки. Нерест ожидается в середине июля.
Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики воспользоваться таким шансом.
«Рыбы хватит всем, чтобы люди приехали на выходные наловили горбуши килограмм 20-30 и удовольствие получили», - заявил Парфенчиков.
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