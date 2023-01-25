«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки

Будущим летом ожидается приход рекордного количества горбуши из Белого моря на нерест в реки Карелии.

Об этом сообщил сегодня министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кемского района.

По его словам, прогнозируемое количество рыбы в 2 раза превысит обычные показатели.

Все жители Карелии смогут ловить горбушу удочками не более 25 кг в сутки. Нерест ожидается в середине июля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики воспользоваться таким шансом.

«Рыбы хватит всем, чтобы люди приехали на выходные наловили горбуши килограмм 20-30 и удовольствие получили», - заявил Парфенчиков.