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«Рычагов воздействия немного»: глава Петрозаводска рассказал о плохой работе маршрутчиков

Новости. Общество
13:24, 25 Ноября 2022
фото: ГИБДД Петрозаводска

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский отчитался о результатах очередного рейда по проверке работы частных транспортных компаний.

Руководитель администрации столицы Карелии Владимир Любарский рассказал в соцсети об итогах очередного рейда по городским маршруткам. 

«В мэрию продолжают поступать обращения о неудовлетворительной работе маршрутчиков. Для борьбы с безответственными водителями городская администрация инициирует межведомственные рейды. Сегодня специалисты управления дорожного хозяйства провели такое мероприятие совместно с инспекторами УГАДН и ГИБДД на Кемской улице», - рассказал Любарский. 

По его словам, место выбрано неслучайно: здесь проходят сразу несколько автобусных маршрутов, во-вторых, на Кемской не все водители доезжают до новой конечной остановки.

«Уже несколько месяцев она располагается на площадке у перекрестка улиц Петрова и Кемской. Здесь должны останавливаться автобусы шести маршрутов - №№ 2, 8, 10, 12, 17 и 29. Тем не менее, некоторые водители продолжают завершать свой маршрут в прежнем месте – у дома №18 по Судостроительной, довозить пассажиров до «Бульвара у родников» отказываются. А если и соглашаются, то только после того, как отдохнут и попьют кофе», - отметил градоначальник.

Также многие водители при движении по Кемской вниз запускают пассажиров в салон прямо с проезжей части, хотя должны заезжать на остановку к троллейбусам.

«Увы, рычагов воздействия на маршрутчиков у администрации немного: нынешнее законодательство запрещает мэрии влиять на работу таких перевозчиков. Никаких договоров между городом и транспортными компаниями не было и нет. Поэтому и инициируем подобные межведомственные рейды, чтобы напоминать водителям об их обязанностях», - заявил Любарский.

По его словам, ситуация изменится только тогда, когда город перейдет на регулируемый тариф. Происходить это будет в рамках транспортной реформы. Подробнее о ее реализации власти и горожане поговорят на одной из ближайших планерок в мэрии.

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