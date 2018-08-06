ФОТО и ВИДЕО: Как прошли рыцарские бои на набережной Петрозаводска

В столице Карелии прошел фестиваль исторической реконструкции "Онего. Легенды Севера".

Гости мероприятия могли познакомиться с бытом и традициями людей, живших в IX–XI веках. Клуб исторической реконструкции "Скёль" воссоздал средневековый лагерь, в котором гости знакомились с бытом и традициями предков, примеряли рыцарские доспехи.

Главным событием фестиваля стал рыцарский турнир. В нем приняли участие спортсмены из разных регионов России и Казахстана. Спортсмены-фехтовальщики сошлись в поединках по спортивному мечу и историческому средневековому бою на импровизированном ристалище.

Смотрим фото в видео поединков, а также обзорную экскурсию по фестивалю.