РЖД хотят пустить пассажирский поезд между Петрозаводском, Вологдой и Ярославлем

АО «РЖД» разрабатывает новый туристический железнодорожный маршрут, который позволит организовать прямые поезда между Карелией и несколькими регионами России.

Об этом сообщается на официальной странице «РЖД» Вконтакте.

«Прямо сейчас в проработке находятся ещё несколько новых туристических поездов, например „Поморский экспресс“ по маршруту Москва — Петрозаводск — Кемь — Обозерская — Архангельск — Вологда — Ярославль — Углич», — говорится в сообщении.