РЖД хотят пустить пассажирский поезд между Петрозаводском, Вологдой и Ярославлем

АО «РЖД» разрабатывает новый туристический железнодорожный маршрут, который позволит организовать прямые поезда между Карелией и несколькими регионами России.
Об этом сообщается на официальной странице «РЖД» Вконтакте.
«Прямо сейчас в проработке находятся ещё несколько новых туристических поездов, например „Поморский экспресс“ по маршруту Москва — Петрозаводск — Кемь — Обозерская — Архангельск — Вологда — Ярославль — Углич», — говорится в сообщении.
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