890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Министр соцзащиты Карелии рассказала, как за период коронавируса получить 10 тысяч на несовершеннолетнего ребенка
Сегодня 18:36
Глава Карелии объяснил, почему ввел "масочный" режим 8
Сегодня 19:25
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
Сегодня 10:43
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом 2
Сегодня 18:57

РЖД продолжат продавать билеты с учетом социальной дистанции

Новости. Общество
21:05, 12 Мая 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Загрузка...

Компания "Российские железные дороги" продлила действие схемы рассадки пассажиров в поездах с учетом соблюдения социальной дистанции до 28 мая.

Данная мера также коснется скоростных поездов "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростных поездов "Сапсан", пишут "Известия".

При оформлении проездных документов в купейные вагоны дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, а в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Отмечается, что если пассажиры едут с семьей или при заказе единовременно оформляют места для четырех пассажиров и более, то данные правила на эти случаи не распространяются.

"Схема рассадки пассажиров в вагонах с местами для сидения зависит от их конфигурации: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях", – сказано в сообщении.

Применять новую схему рассадки будут как при оформлении проездных документов в кассах дальнего следования, так и через интернет. Если билеты были приобретены до нововведений, то они занимают места согласно оформленным проездным документам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:55
Капитал
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах
Минприроды России утвердило для республики "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом.
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
Сегодня 10:43
По следам педофила 6
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 18
06.05.2020 15:52
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 7
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»