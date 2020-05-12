РЖД продолжат продавать билеты с учетом социальной дистанции

Компания "Российские железные дороги" продлила действие схемы рассадки пассажиров в поездах с учетом соблюдения социальной дистанции до 28 мая.

Данная мера также коснется скоростных поездов "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростных поездов "Сапсан", пишут "Известия".

При оформлении проездных документов в купейные вагоны дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, а в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Отмечается, что если пассажиры едут с семьей или при заказе единовременно оформляют места для четырех пассажиров и более, то данные правила на эти случаи не распространяются.

"Схема рассадки пассажиров в вагонах с местами для сидения зависит от их конфигурации: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях", – сказано в сообщении.

Применять новую схему рассадки будут как при оформлении проездных документов в кассах дальнего следования, так и через интернет. Если билеты были приобретены до нововведений, то они занимают места согласно оформленным проездным документам.