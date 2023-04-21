РЖД вернуло продажу билетов за 90 суток на несколько южных поездов

Поездку на курорт можно спланировать заранее.
РЖД вернуло продажу билетов с глубиной за 90 суток на несколько поездов. До этого пассажиры могли их приобрести только за 45 дней.
Ограничение было связано с реконструкцией инфраструктуры в центральном транспортном узле. Сокращение глубины продаж коснулась десятков рейсов сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом и некоторыми другими городами.
Билеты, на какие поезда можно теперь купить заранее, знает проект «Жизнь и кошелек».
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