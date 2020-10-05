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Расписание самолетов из Петрозаводска в Москву, Калининград и Мурманск изменится с 25 октября

Новости. Общество
13:54, 06 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Жителей Карелии предупредили об изменении авиарасписания по аэропорту "Петрозаводск".

Как сообщает "Петрозаводск транспортный", авиарасписание по аэропорту "Петрозаводск" наконец-то стабилизировалось. Обещают, что больше не будет проблем с рейсами в Москву. Кроме того, в конце сентября завершилось выполнение авиарейсов из столицы Карелии на Анапу и Сочи. Последний в этом году рейс на Симферополь запланирован на 14 октября.

С 25 октября в аэропорту действует новое расписание. Так рейсы на Москву по-прежнему будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, но вылетать самолеты в столицу будут не в 18:15 (как сейчас), а в 15:05. Из Москвы вылет будет не в 15:25 , а в 10:00.

Рейсы на Калининград будут выполняться не по средам и субботам, как сейчас, а по средам и воскресеньям. Самолеты будут отправляться в Калининград не в 18:15, а в 15:05. Из Калининграда вылет будет осущевляться не в 11:10, а в 08:00.

Рейсы на Мурманск запланированы не по средам и субботам, а по средам и воскресеньям. Вылет в Мурманск из Петрозаводска по новому расписанию не в 13:45, а в 10:35. Из Мурманска вылет будет не в 16:10, а в 13:00.

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