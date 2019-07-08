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Новости. Общество
10:37, 08 Июля 2019

С 8 июля энергетики продолжат плановые ремонты ЛЭП

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Прионежская сетевая компания предупреждает о возможных отключениях электроэнергии.

С 8 по 26 июля в Костомукше (поселок Заречный) с 9 до 17 часов возможны отключения потребителей: будет проводиться капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ.

В Сегежском районе идет ремонт двух ЛЭП напряжением 0,4 кВ и 6 кВ. В связи с этим с 8 по 11 июля с 9 до 17 часов возможны отключения электроэнергии в поселках Табой Порог, Попов Порог и Кяргозеро.

В поселке Огорелыши в Медвежьегорском районе идет реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ.  До 27 июля возможны отключения с 9 до 16 часов.

В Лоухском районе идет плановый ремонт ЛЭП напряжением 10 кВ. 8 и 9 июля с 11 до 15 часов возможны отключения потребителей в поселках Софпорог и Новый Софпорог.

С 8 по 12 июля с 9 до 17 часов будет частично отключаться от электроэнергии поселок Ледмозеро Муезерского района. Здесь на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ идет замена опор.

Также замена опор на ЛЭП напряжением 0,4 кВ идет в Кемском районе. В связи с этим в поселке Авнепорог (улица Светлая) не будет электроэнергии с 8 по 10 июля с 9 до 16 часов.

8 и 9 июля в Петрозаводске (поселок Соломенное, улицы Пришвина и Прибрежная) с 9 до 17 часов будет производиться монтаж провода на ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Возможны отключения в эти дни и часы.

В поселке Вятсиля, Сортавальский район, идет реконструкция линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Поэтому здесь возможны отключения электроэнергии с 8 по 14 июля с 9 до 17 часов.

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