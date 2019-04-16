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Новости. Общество
07:25, 16 Апреля 2019
фото: Администрация Петрозаводска

С апреля ветеранов войны на петрозаводских троллейбусах будут возить бесплатно

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Расширен список горожан, имеющих льготы на проезд в троллейбусах, сообщили в администрации Петрозаводска.

Муниципальное предприятие "Городской транспорт" прошло отбор для получения субсидии на компенсацию части потерь доходов в связи с оказанием мер соцподдержки отдельным категориям граждан, рассказали в мэрии.

В соответствии с соглашением, заключенным между Минсоцзащиты республики и "Городским транспортом", с апреля льготный проезд в петрозаводских троллейбусах дополнительно предоставляется следующим категориям граждан:

- участники Великой Отечественной войны;

- инвалиды Великой Отечественной войны;

- лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (приравнены по льготам к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны).

Проездные билеты для участников и инвалидов ВОВ предоставляются бесплатно. Для остальных указанных категорий граждан стоимость билета составляет 460 рублей.

Подробную информацию о предусмотренных льготах можно узнать по телефону - 59-31-71, выдача и продажа льготных проездных билетов производится в здании управления "Городского транспорта" на улице Московская, 14.

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Комментарии

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Сергей
2019-04-16 08:51:32
Цинизм! Сможете огласить количество граждан, попадавших под эти льготы?
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